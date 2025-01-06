Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на выборах 2024 года

В Капитолии на заседании были зачитаны результаты выборов по каждому штату.

Фото: ukrinform

Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, состоявшихся в ноябре. Об этом сообщает CNN.

В Капитолии состоялось совместное заседание, на котором были зачитаны результаты выборов из каждого штата. Председатель заседания, вице-президент Камала Харрис, которая проиграла на выборах, объявила победителя. Несмотря на свое поражение, Харрис сохраняла вежливую улыбку, когда объявляла итоги.

Как отмечает CNN, в ходе подсчета голосов Коллегии выборщиков в Палате представителей царила спокойная и приветливая атмосфера. Когда объявили окончательные результаты и подтвердили победу Трампа, республиканцы аплодировали стоя. Демократы также поднялись во время объявления общих результатов.

В кульминационный момент, когда было объявлено, что совместное заседание распущено, вся палата встала и аплодировала.

Фото: CNN

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