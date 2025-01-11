Что празднуют 11 января и какие памятные события произошли в этот день

В Украине и в мире отмечают Международный день равенства на работе.

В Украине и мире в субботу, 11 января, отмечают Международный день равенства на работе. Он установлен для привлечения внимания к вопросу равной оплаты труда независимо от пола, расы или других факторов.

Также 11 января Международный день "Спасибо". Этот праздник не является официальным, однако пользуется популярностью во многих странах. Международный день "Спасибо" начат как инициатива ООН и ЮНЕСКО, которые стремились привлечь внимание к культуре благодарности.

Кроме того, сегодня празднуют Всемирный день скетчноутинга. Это неофициальный праздник, посвященный искусству и практике визуальных заметок, или скетчноутингу, объединяющему слова, рисунки, графики и схемы для эффективного запоминания и передачи информации. Скетчноутинг – это метод ведения заметок, основанный на визуализации информации.

А еще 11 января – День доски визуализации, его отмечают во вторую субботу января ежегодно. Это день, посвященный установлению и достижению личных и профессиональных целей. Праздник поощряет людей создавать визуальное представление своих стремлений, используя силу визуализации для воплощения своих мечтаний в жизнь.

Верующие чтят память святого преподобного Теодосия Великого.

Памятные события:

1909 - Из Нью-Йорка в Филадельфию отправляются участницы первых женских автогонок;

1922 - В Торонто (Канада) благодаря научной работе Ф. Бантинга, Ч. Беста и Дж. Маклеода впервые применен инсулин для лечения диабета: 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого спасли с помощью инсулина;

1923 - В связи с невыплатой Германией репараций, установленных Версальским договором, французские и бельгийские войска заняли Рурскую область, где добывалось 70% немецкого угля;

1935 - Американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан. Она первой в мире самостоятельно преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния;

1971 - Американский журналист Дон Гефлер придумал термин Кремниевая долина, когда он начал публиковать серию статей под названием "Кремниевая долина США";

1972 - После победы в войне за независимость Восточный Пакистан переименован в Бангладеш;

1981 - Команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершила самую длинную по расстоянию и самую короткую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базы Скотта после 75 дней пути; было пройдено 2 тысячи 500 миль;

1994 - Правительство Ирландии отменило запрет на теле- и радиовещание представителей ИРА и Шинн Фейн. В Северной Ирландии соответствующий запрет отменен 16 сентября.

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