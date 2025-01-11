Практика судов
  1. Общество

Что празднуют 11 января и какие памятные события произошли в этот день

10:36, 11 января 2025
В Украине и в мире отмечают Международный день равенства на работе.
Что празднуют 11 января и какие памятные события произошли в этот день
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине и мире в субботу, 11 января, отмечают Международный день равенства на работе. Он установлен для привлечения внимания к вопросу равной оплаты труда независимо от пола, расы или других факторов.

Также 11 января Международный день "Спасибо". Этот праздник не является официальным, однако пользуется популярностью во многих странах. Международный день "Спасибо" начат как инициатива ООН и ЮНЕСКО, которые стремились привлечь внимание к культуре благодарности.

Кроме того, сегодня празднуют Всемирный день скетчноутинга. Это неофициальный праздник, посвященный искусству и практике визуальных заметок, или скетчноутингу, объединяющему слова, рисунки, графики и схемы для эффективного запоминания и передачи информации. Скетчноутинг – это метод ведения заметок, основанный на визуализации информации.

А еще 11 января – День доски визуализации, его отмечают во вторую субботу января ежегодно. Это день, посвященный установлению и достижению личных и профессиональных целей. Праздник поощряет людей создавать визуальное представление своих стремлений, используя силу визуализации для воплощения своих мечтаний в жизнь.

Верующие чтят память святого преподобного Теодосия Великого.

Памятные события:

1909 - Из Нью-Йорка в Филадельфию отправляются участницы первых женских автогонок;

1922 - В Торонто (Канада) благодаря научной работе Ф. Бантинга, Ч. Беста и Дж. Маклеода впервые применен инсулин для лечения диабета: 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого спасли с помощью инсулина;

1923 - В связи с невыплатой Германией репараций, установленных Версальским договором, французские и бельгийские войска заняли Рурскую область, где добывалось 70% немецкого угля;

1935 - Американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан. Она первой в мире самостоятельно преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния;

1971 - Американский журналист Дон Гефлер придумал термин Кремниевая долина, когда он начал публиковать серию статей под названием "Кремниевая долина США";

1972 - После победы в войне за независимость Восточный Пакистан переименован в Бангладеш;

1981 - Команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершила самую длинную по расстоянию и самую короткую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базы Скотта после 75 дней пути; было пройдено 2 тысячи 500 миль;

1994 - Правительство Ирландии отменило запрет на теле- и радиовещание представителей ИРА и Шинн Фейн. В Северной Ирландии соответствующий запрет отменен 16 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вопрос необходимости устроить несовершеннолетнего ребенка военнообязанным не освобождает от обязанности прибыть в сборный пункт для отправки на службу – Верховный Суд

Обращение военнообязанного в уполномоченные органы с целью решения вопроса об устройстве его несовершеннолетнего ребенка на время мобилизации не освобождают военнообязанного от обязанности прибыть в определенные в боевой повестке дату и время в сборный пункт ТЦК – позиция Верховного Суда.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об отмене Жилищного кодекса и возможности реконструкции устаревшего жилищного фонда

Как отмечает правительство, социальной доступной аренды в стране не существует, что является существенным препятствием для привлечения поддержки международных организаций и доноров для формирования жилищных фондов.

Может ли мужчина, самостоятельно воспитывающий малолетних детей, выехать с ними за границу – позиция Верховного Суда

Пограничная служба отказала мужчине, самостоятельно воспитывающему двух малолетних детей, в пересечении границы – Верховный Суд подтвердил решение судов, которые признали противоправным и отменили этот отказ.

Поджог дома судьи на Черниговщине – Высший совет правосудия просит правоохранительные органы раскрыть преступление

Полиция и прокуратура пока что не продвинулись в раскрытии преступления.

IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області