Що святкують 11 січня та які пам’ятні події сталися цього дня

В Україні і світі відзначають Міжнародний день рівності на роботі.

В Україні та світі у суботу, 11 січня, святкують Міжнародний день рівності на роботі. Він встановлений для привернення уваги до питання рівної оплати праці незалежно від статі, раси чи інших факторів.

Також 11 січня Міжнародний день "Дякую". Це свято не є офіційним, проте має популярність у багатьох країнах. Міжнародний день "Дякую" започатковано як ініціатива ООН і ЮНЕСКО, які прагнули привернути увагу до культури вдячності.

Крім цього, сьогодні святкують Всесвітній день скетчноутингу. Це неофіційне свято присвячене мистецтву та практиці візуальних нотаток, або скетчноутингу, яке поєднує слова, малюнки, графіки та схеми для ефективного запам’ятовування та передачі інформації. Скетчноутінг – це метод ведення нотаток, що базується на візуалізації інформації.

А ще 11 січня - День дошки візуалізації, його відзначають у другу суботу січня щорічно. Це день, присвячений встановленню та досягненню особистих і професійних цілей. Свято заохочує людей створювати візуальне представлення своїх прагнень, використовуючи силу візуалізації для втілення своїх мрій у життя.

Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Теодосія Великого.

Пам’ятні події:

1909 - Із Нью-Йорка до Філадельфії вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів;

1922 - У Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосовано інсулін для лікування діабету: 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку врятували за допомогою інсуліну;

1923 - У зв'язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалося 70% німецького вугілля;

1935 - Американка Амелія Ерхарт почала переліт через Тихий океан. Вона першою у світі самостійно подолала відстань від Гавайських островів до Окленда, штат Каліфорнія;

1971 - Американський журналіст Дон Гефлер придумав термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою "Кремнієва долина США";

1972 - Після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан перейменовано на Бангладеш;

1981 - Команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши бази Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль;

1994 - Уряд Ірландії скасував заборону на теле- і радіомовлення представників ІРА та Шинн Фейн. У Північній Ірландії відповідну заборону скасовано 16 вересня.

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