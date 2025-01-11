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Джо Байден виступить із зовнішньополітичною промовою та з прощальним зверненням до нації

11:12, 11 січня 2025
Джо Байден виступить 15 січня із прощальною промовою до нації.
Джо Байден виступить із зовнішньополітичною промовою та з прощальним зверненням до нації
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Джо Байден виступить із прощальним зверненням до нації, підбиваючи підсумки свого президентства у середу, 15 січня. Про це повідомляє Білий дім.

Також зазначається, що 13 січня Байден виступить із зовнішньополітичною промовою. Він планує розповісти про досягнення своєї адміністрації, включаючи розширення НАТО, консолідацію союзників для забезпечення України стабільною військовою допомогою, а також підписання угоди про безпеку та співпрацю між Японією та Південною Кореєю.

Нагадаємо, що перемогу на виборах у США здобув Дональд Трамп. Інавгурацію нового президента США заплановано на 20 січня.

Як ми писали, Трамп готує понад 100 указів, які почне підписувати з першого дня президентства.

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США Джо Байден

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