Взнос в реализацию адвокатского самоуправления в 2025 году — как оплатить

В 2025 году изменилось распределение адвокатского взноса.

Национальная ассоциация адвокатов Украины напомнила, что адвокаты до 31 января должны уплатить ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления. Он традиционно составляет один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3028 грн.), но в 2025 году изменилось распределение адвокатского взноса.

В НААУ отметили, что уплата взноса является профессиональной обязанностью адвоката. Положение о вкладах в обеспечение реализации адвокатского самоуправления было утверждено решением Совета адвокатов Украины от 03.02.2017 №4.

По-прежнему уплата осуществляется двумя платежами на текущие счета соответствующего совета адвокатов региона и Национальной ассоциации адвокатов Украины. Но решением от 14.12.2024 №92 САУ установил новое распределение уплаты взноса адвокатами в зависимости от адреса их основного рабочего места. Критерием распределения стало количество адвокатов в советах адвокатов регионов:

Напомним, что с 2025 года адвокаты будут проходить обучение по 14 формам повышения квалификации. И как писала «Судебно-юридическая газета», количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций.

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