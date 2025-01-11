Практика судів
  1. В Україні

Внесок на реалізацію адвокатського самоврядування у 2025 році — як сплатити

12:24, 11 січня 2025
У 2025 році змінився розподіл адвокатського внеску.
Внесок на реалізацію адвокатського самоврядування у 2025 році — як сплатити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна асоціація адвокатів України нагадала, що адвокати до 31 січня мають сплатити щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Він традиційно становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб (3028 грн.), але у 2025 році змінився розподіл адвокатського внеску.

У НААУ зазначили, що сплата внеску є професійним обовʼязком адвоката. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування було затверджене рішенням Ради адвокатів України від 03.02.2017 №4.

Як і раніше, сплата здійснюється двома платежами на поточні рахунки відповідної ради адвокатів регіону та Національної асоціації адвокатів України. Але рішенням від 14.12.2024 № 92 РАУ встановила новий розподіл сплати внеску адвокатами залежно від адреси їх основного робочого місця. Критерієм розподілу стала кількість адвокатів у радах адвокатів регіонів:

Нагадаємо, що з 2025 року адвокати проходитимуть навчання за 14 формами підвищення кваліфікації. І як писала «Судово-юридична газета», кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

адвокат НААУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особа, яка отримує безоплатну правову допомогу, не може на власний розсуд вимагати від суду заміни захисника за призначенням з особистих мотивів – Верховний Суд

Засуджений стверджував, що місцевий суд не розглянув його заяви про відмову від «безоплатного» захисника, який не надавав йому належної правової допомоги.

Самі по собі заперечення про наявність у заявника права на виплату одноразової грошової допомоги не свідчать про існування спору про право – Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що встановлення факту перебування на утриманні батька до смерті останнього необхідно заявнику для виплати одноразової грошової допомоги, і заявник не має іншої можливості одержати документ, який посвідчує такий факт, тому звернувся до суду в порядку окремого провадження.

Питання необхідності влаштувати неповнолітню дитину військовозобов’язаним не звільняє його від обов’язку прибути до збірного пункту для відправки на службу – Верховний Суд

Звернення військовозобов’язаного до уповноважених органів з метою вирішення питання про влаштування його неповнолітньої дитини на час мобілізації не звільняють військовозобов’язаного від обов’язку прибути у визначені в бойовій повістці дату і час до збірного пункту ТЦК – позиція Верховного Суду.

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про скасування Житлового кодексу і можливість реконструкції застарілого житлового фонду

Як зазначає уряд, соціальної доступної оренди в країні не існує, що є суттєвою перепоною для залучення підтримки міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

Чи може чоловік, який самостійно виховує малолітніх дітей, виїхати з ними за кордон – позиція Верховного Суду

Прикордонна служба відмовила чоловіку, який самостійно виховує двох малолітніх дітей, у перетині кордону – Верховний Суд підтвердив рішення судів, які визнали протиправною і скасували цю відмову.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області