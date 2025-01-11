Внесок на реалізацію адвокатського самоврядування у 2025 році — як сплатити

У 2025 році змінився розподіл адвокатського внеску.

Національна асоціація адвокатів України нагадала, що адвокати до 31 січня мають сплатити щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Він традиційно становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб (3028 грн.), але у 2025 році змінився розподіл адвокатського внеску.

У НААУ зазначили, що сплата внеску є професійним обовʼязком адвоката. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування було затверджене рішенням Ради адвокатів України від 03.02.2017 №4.

Як і раніше, сплата здійснюється двома платежами на поточні рахунки відповідної ради адвокатів регіону та Національної асоціації адвокатів України. Але рішенням від 14.12.2024 № 92 РАУ встановила новий розподіл сплати внеску адвокатами залежно від адреси їх основного робочого місця. Критерієм розподілу стала кількість адвокатів у радах адвокатів регіонів:

Нагадаємо, що з 2025 року адвокати проходитимуть навчання за 14 формами підвищення кваліфікації. І як писала «Судово-юридична газета», кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій.

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