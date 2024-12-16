Рада адвокатів змінила розподіл щорічного внеску адвоката у 2025 році

Новий розподіл щорічного внеску адвоката враховуватиме як критерій кількість адвокатів у регіональних радах.

Рада адвокатів України повідомила, що у 2025 році щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування становитиме, як і раніше, один прожитковий мінімум для працездатних осіб ( 3028 гривень, згідно із Законом про держбюджет). Водночас, зміниться його розподіл. Відповідне рішення ухвалила РАУ під час засідання 14 грудня, повідомляє НААУ.

З урахуванням вимог Положення про ці внески (рішення РАУ від 03.02.2017 № 4), сплата внеску є професійним обов’язком адвоката. Виконати цей обов’язок необхідно до 31 січня 2025 року шляхом перерахування коштів двома платежами на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування.

Новий розподіл враховуватиме як критерій кількість адвокатів у регіональних радах.

У РАУ заявили, що таке рішення було ухвалене з метою забезпечення безперервної роботи органів адвокатського самоврядування. Воно спрямоване на реалізацію конституційної функції адвокатури — захисту прав людини та надання якісної правничої допомоги, гарантованої Конституцією.

«Адвокатура є незалежною від держави та не фінансується з інших джерел, окрім внесків своїх членів, отже справедливий та збалансований розподіл цих внесків є вкрай важливим», - сказано у повідомленні.

Раніше більша частина щорічного внеску (70%) залишалась у розпорядженні регіональних рад адвокатів без обов’язкового перерозподілу на користь кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. При цьому КДКА фінансувались фактично лише за рахунок осіб, які складали кваліфікаційний іспит.

Раніше ми писали, що з 2025 року адвокати проходитимуть навчання за 14 формами підвищення кваліфікації.

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