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У Деснянському районі Києва почав розсипатися міст

15:23, 16 грудня 2024
У Києві обвалилася частини оздоблення мосту, збудованого у 1980-х роках.
У Деснянському районі Києва почав розсипатися міст
Фото: enovosty.com
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У Києві на перетині вулиць Братиславської та Шолом-Алейхема в Деснянському районі стався обвал частини оздоблення мосту. Інцидент трапився вдень 15 грудня, коли шматки конструкції почали падати на пішохідну зону.

Світлини пошкоджень, зроблені очевидцями, поширилися в місцевих Telegram-каналах. На фото видно уламки бетону, які впали на асфальт. Хоча місце оперативно прибрали, сам міст залишається пошкодженим: видні іржаві частини каркасу та залишки обвалених конструкцій.

Що саме стало причиною обвалу, поки невідомо. Попередньо зазначають, що шляхопровід не проходив капітального ремонту з моменту свого будівництва в 1980-х роках. У відкритих джерелах інформації про його технічне обслуговування знайти не вдалося.

Ця ділянка є частиною «Малої окружної дороги» столиці. Місцеві жителі закликають міську владу звернути увагу на стан інфраструктури, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Офіційних коментарів щодо ситуації поки немає.

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Київ

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