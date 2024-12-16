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В Деснянском районе Киева начал рассыпаться мост

15:23, 16 декабря 2024
В Киеве обвалилась части отделки моста, построенного в 1980-х годах.
В Деснянском районе Киева начал рассыпаться мост
Фото: enovosty.com
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В Киеве на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема в Деснянском районе произошел обвал части отделки моста. Инцидент произошел днем 15 декабря, когда куски конструкции начали падать на пешеходную зону.

Фотографии повреждений, сделанные очевидцами, распространились в местных Telegram-каналах. На фото видно обломки бетона, которые упали на асфальт. Хотя место оперативно убрали, сам мост остается поврежденным: видны ржавые части каркаса и остатки обвалившихся конструкций.

Что именно стало причиной обвала, пока неизвестно. Предварительно отмечают, что путепровод не проходил капитального ремонта с момента своего строительства в 1980-х годах. В открытых источниках информации о его техническом обслуживании найти не удалось.

Этот участок является частью «Малой окружной дороги» столицы. Местные жители призывают городские власти обратить внимание на состояние инфраструктуры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Официальных комментариев по ситуации пока нет.

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