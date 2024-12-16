Совет адвокатов изменил распределение ежегодного взноса адвоката в 2025 году

Новое распределение ежегодного взноса адвоката будет учитывать как критерий количество адвокатов в региональных советах.

Совет адвокатов Украины сообщил, что в 2025 году ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления будет по-прежнему один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3028 гривен, согласно Закону о госбюджете). В то же время изменится его распределение. Соответствующее решение было принято РАУ во время заседания 14 декабря, сообщает НААУ.

С учетом требований Положения об этих взносах (решение РАУ от 03.02.2017 № 4) уплата взноса является профессиональной обязанностью адвоката. Выполнить эту обязанность необходимо до 31 января 2025 путем перечисления средств двумя платежами на банковские счета органов адвокатского самоуправления.

Новое распределение будет учитывать как критерий количество адвокатов в региональных советах.

В РАУ заявили, что такое решение было принято в целях обеспечения непрерывной работы органов адвокатского самоуправления. Оно направлено на реализацию конституционной функции адвокатуры – защиты прав человека и предоставления качественной юридической помощи, гарантированной Конституцией.

«Адвокатура независима от государства и не финансируется из других источников, кроме взносов своих членов, так что справедливое и сбалансированное распределение этих взносов крайне важно», - сказано в сообщении.

Раньше большая часть ежегодного взноса (70%) оставалась в распоряжении региональных советов адвокатов без обязательного перераспределения в пользу квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры. При этом КДКА финансировались фактически только за счет лиц, которые сдавали квалификационный экзамен.

Ранее сообщалось, что с 2025 года адвокаты будут проходить обучение по 14 формам повышения квалификации.

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