Практика судов
  1. В Украине

Совет адвокатов изменил распределение ежегодного взноса адвоката в 2025 году

15:20, 16 декабря 2024
Новое распределение ежегодного взноса адвоката будет учитывать как критерий количество адвокатов в региональных советах.
Совет адвокатов изменил распределение ежегодного взноса адвоката в 2025 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет адвокатов Украины сообщил, что в 2025 году ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления будет по-прежнему один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3028 гривен, согласно Закону о госбюджете). В то же время изменится его распределение. Соответствующее решение было принято РАУ во время заседания 14 декабря, сообщает НААУ.

С учетом требований Положения об этих взносах (решение РАУ от 03.02.2017 № 4) уплата взноса является профессиональной обязанностью адвоката. Выполнить эту обязанность необходимо до 31 января 2025 путем перечисления средств двумя платежами на банковские счета органов адвокатского самоуправления.

Новое распределение будет учитывать как критерий количество адвокатов в региональных советах.

В РАУ заявили, что такое решение было принято в целях обеспечения непрерывной работы органов адвокатского самоуправления. Оно направлено на реализацию конституционной функции адвокатуры – защиты прав человека и предоставления качественной юридической помощи, гарантированной Конституцией.

«Адвокатура независима от государства и не финансируется из других источников, кроме взносов своих членов, так что справедливое и сбалансированное распределение этих взносов крайне важно», - сказано в сообщении.

Раньше большая часть ежегодного взноса (70%) оставалась в распоряжении региональных советов адвокатов без обязательного перераспределения в пользу квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры. При этом КДКА финансировались фактически только за счет лиц, которые сдавали квалификационный экзамен.    

Ранее сообщалось, что с 2025 года адвокаты будут проходить обучение по 14 формам повышения квалификации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат РАУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС подал в суд на Великобританию за нарушение свободного передвижения по соглашению о Brexit

Европейская комиссия говорит, что у Великобритании «недостатки» в выполнении условий соглашения.

Подача заявлений о предоставлении отсрочки с контактными данными не является уточнением военно-учетных данных – апелляционный суд

Апелляционный админсуд указал, что заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения учетных данных, поэтому их подача не может считаться уточнением военно-учетных данных.

Дмитрий Лубинец требует провести служебное расследование в связи с издевательствами над военнослужащими

После публикации данных об издевательствах над военнослужащими Омбудсмен направил письма Генштабу и ВСП.

Не больше, чем на передовой – Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении 100 тысячами грн зарплаты членам наблюдательных советов, судьям и депутатам

Судьям, членам Высшего совета правосудия и ВККС, членам правительства и наблюдательных советов, депутатам предлагается платить не больше, чем военнослужащим на передовой.

Невыполнение налоговой требования по уведомлению плательщика о начале и месте проведения документальной внеплановой невыездной проверки является основанием для признания проверки незаконной – Верховный Суд

Неприменение срока в 30 дней между отправкой уведомления и началом проверки по вопросам НДС не освобождает налоговую от обязанности надлежащего информирования плательщика о проведении проверки – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва