С 2025 года адвокаты будут проходить обучение по 14 формам повышения квалификации

РАУ утвердил новый Порядок повышения профессионального уровня адвокатов.

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С 1 января 2025 года в Украине заработают обновленные правила повышения профессионального уровня адвокатов. Совет адвокатов Украины утвердил соответствующий Порядок, который предусматривает 14 форм повышения квалификации и устанавливает минимальное количество зачетных часов, которые адвокат должен получить в течение года. Об этом сообщил Совет адвокатов Украины.

Решение приняли во время заседания Совета адвокатов Украины (САУ), которое состоялось 13-14 декабря во Львовской области.

Новый Порядок призван обеспечить непрерывное обновление знаний и навыков адвокатов, а также, по желанию, получение новых специализаций или квалификаций. Документ также ориентирован на адаптацию адвокатов к изменениям в законодательстве и судебной практике.

«Необходимость принятия нового Порядка была обусловлена, в том числе, недавним решением Шестого апелляционного административного суда, который поставил под сомнение существование категории молодых адвокатов и особых требований к повышению ими профессионального уровня, - прокомментировала решение член Совета адвокатов Украины Оксана Каденко. - Мы исследовали опыт по этому вопросу в других странах, а также проанализировали его регулирование в смежных институтах системы правосудия, в частности у судей и прокуроров».

Повышение профессионального уровня адвокатов является одним из ключевых направлений адаптации Украины к европейским стандартам в рамках переговоров о вступлении в ЕС. В частности, внедрение стандартов Continuing Professional Development (CPD), рекомендованных Советом адвокатских ассоциаций и правовых обществ Европы (ССВЕ), направлено на поддержку высокой профессиональной компетентности и этики среди адвокатов.

В 2025 году адвокаты будут работать по новым правилам, которые помогут им соответствовать европейским стандартам, а также гарантировать защиту прав граждан в условиях интеграции Украины в ЕС.

Как пишет РАУ: ССВЕ рекомендует введение обязательной системы CPD для всех адвокатов в странах ЕС, чтобы адвокаты постоянно совершенствовали свои знания и навыки. Это предусматривает регулярное обновление знаний по праву, этике и других профессиональных компетенций. Адвокатам предлагают широкий выбор форм обучения, в частности участие в семинарах, конференциях, тренингах, онлайн-курсах, исследованиях и научных публикациях. Это позволяет адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям и условиям. Рекомендации часто содержат конкретные требования по минимальному количеству часов CPD, которое адвокаты должны получать ежегодно. Требования могут варьироваться в зависимости от страны, но обычно составляют от 10 до 20 часов в год.

В соответствии со ст. 89 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судья обязан проходить соответствующую подготовку для поддержания квалификации в Национальной школе судей Украины. Судья проходит подготовку продолжительностью не менее 40 академических часов не реже одного раза в три года. При этом молодые судьи (лица, назначенные на должность судьи и у которых нет стажа работы), проходит соответствующую подготовку (то есть, 40 академических часов) ежегодно в течение первых трех лет. НШСУ организует тренинги, которые являются обязательными в рамках подготовки, а также тренинги, которые судья имеет право выбрать в зависимости от своих потребностей.

Прокуроры также обязаны совершенствовать свой профессиональный уровень и с этой целью повышать квалификацию (ст. 19 Закона «О прокуратуре). Для этого они должны периодически проходить подготовку в Тренинговом центре прокуроров Украины. Согласно Положению о системе повышения квалификации прокуроров (приказ ОГП от 15.06.2021 №200) прокурор считается прошедшим подготовку по повышению квалификации в центре, если в течение 48 месяцев по результатам участия в тренинговых курсах/тренингах набрал 60 зачетных баллов (в среднем - 15 часов в год). Количество зачетных баллов за каждый тренинговый курс/тренинг определяется ТЦПУ в зависимости от его тематики, сложности и продолжительности.

«Конституция Украины объединила судей, прокуроров и адвокатов в одном разделе «Правосудие». Поэтому очевидно, что мы должны учитывать и учитывать те требования к профессиональному уровню, в том числе по объему, которые определены для коллег», - отметила О.Каденко.

Итак, согласно новому Порядку повышения профессионального уровня адвокатов Украины, все адвокаты, начиная с 2025 года будут обязаны повышать свой профессиональный уровень на уровне 15 зачетных часов в год независимо от стажа их деятельности.

Установлены следующие виды повышения профессионального уровня адвокатов:

обучение или преподавание по профессиональным программам повышения профессионального уровня адвокатов в высших учебных заведениях III и IV уровня аккредитации, если они являются аккредитованными операторами повышения профессионального уровня адвокатов;

участие в международных, всеукраинских и региональных научных, научно-практических и научно-методологических конференциях, семинарах, круглых столах, тренингах, программах и т.д., которые организованы и проводятся операторами повышения профессионального уровня адвокатов в Украине и за рубежом;

участие в любых аккредитованных мероприятиях по повышению профессионального уровня адвокатов (в том числе в формате онлайн), которые организованы операторами повышения профессионального уровня адвокатов, после прохождения тестирования (при наличии) на онлайн-платформе администратора по повышению профессионального уровня адвокатов ВША НААУ. Количество зачетных часов в пределах аккредитации;

выступление в качестве сертифицированного лектора с докладом, презентацией или научным сообщением на международных, всеукраинских и региональных научно-практических и научно-методологических конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах и т.д;

научные или научно-практические статьи, которые прошли рецензирование Ученым советом ВША;

издание монографий, учебников, пособий (в том числе в соавторстве);

получение научной степени доктора философии в области права при осуществлении адвокатской деятельности;

получение научной степени доктора наук в области права (или доктора права в случае получения степени за рубежом) при осуществлении адвокатской деятельности;

работа в органах адвокатского самоуправления;

участие адвоката в работе комитетов по защите прав адвокатов советов адвокатов регионов по представлению председателя совета адвокатов региона;

участие в работе других комитетов НААУ;

успешное прохождение онлайн тестирования с последующим начислением зачетных часов;

успешное прохождение онлайн тестирования на тему «Нормативное регулирование статуса и вопросы деятельности органов адвокатского самоуправления»;

прохождение курсов Совета Европы на учебной платформе HELP, при условии подтверждения обучения соответствующим сертификатом.

«Важно, что Совет адвокатов Украины изменил подход к аккредитации мероприятий, которые проводят операторы. Определяя количество зачетных часов в рамках аккредитованного мероприятия, Экспертный совет НААУ, кроме продолжительности, теперь также будет учитывать критерий их сложности, - пояснила О.Каденко, - Как и раньше, советы адвокатов регионов будут проводить бесплатные семинары и вебинары. Впрочем, адвокаты смогут самостоятельно выбирать и платные формы повышения профессионального уровня».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада в 2025 году может позволить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды.

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