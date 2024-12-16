Президент Словакии заявил, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам ради мира

Словацкий президент считает невозможным мир без территориальных потерь для Украины.

Фото: AP

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что для достижения мира Украине придется пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на словацкое издание Teraz.

В телеэфире канала STVR Пеллегрини отметил необходимость переговоров между Киевом и Москвой, акцентируя на важности реалистичного подхода к урегулированию конфликта.

«Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. Сейчас, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины», - отметил президент Словакии.

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