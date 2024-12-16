Отключение света по-новому – как будут действовать графики в Киеве и области

Каждую группу потребителей поделили на подгруппы и 16 декабря отключения обойдут только одну из подгрупп.

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В понедельник, 16 декабря, в Киеве и Киевской области электроснабжение будет отключаться по графикам с 07:00 до 20:00, сообщает ДТЭК.

Согласно обновленному подходу, каждая группа потребителей теперь разделена на две подгруппы для более равномерного распределения нагрузки.

Расписание отключений:

Подгруппа 1.1: с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 20:00.

Подгруппа 1.2: с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 20:00.

Подгруппа 2.1: с 08:30 до 12:00.

Подгруппа 2.2: с 08:30 до 12:00.

Подгруппа 3.1: с 07:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00.

Подгруппа 3.2: с 07:00 до 08:30 и с 15:00 до 17:00.

Подгруппа 4.1: с 12:00 до 15:30.

Подгруппа 4.2: будет светло все сутки.

Подгруппа 5.1: с 15:30 до 19:00.

Подгруппа 5.2: с 15:30 до 19:00.

Подгруппа 6.1: с 08:00 до 12:00.

Подгруппа 6.2: с 08:00 до 12:00.

Без отключений будет работать только подгруппа 4.2.

Как ранее сообщалось, в распределении электроэнергии произошли изменения. Особенности нового графика:

Отключения разделены на 30-минутные интервалы.

Минимальный промежуток между отключениями составляет 3,5 часа, при условии отсутствия аварий.

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