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56 годин світла на тиждень – Укренерго ввело нові правила відключення

11:53, 15 грудня 2024
З 16 грудня українці кожної черги отримають більше світла.
56 годин світла на тиждень – Укренерго ввело нові правила відключення
Фото: УНІАН
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З понеділка, 16 грудня, НЕК «Укренерго» запроваджує нові правила формування графіків відключення електроенергії, які будуть однаковими для всієї країни. Вони передбачають збільшення часу з електропостачанням для кожної черги.

За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, нововведення передбачають, що основним часовим проміжком для відключень буде 30 хвилин, що закріплено документально. Такий підхід дозволить кожній черзі отримувати 56 годин електрики на тиждень, замість 38 годин за попередніми графіками.

Крім того, групи відключень будуть поділені на 12 підчерг, що дасть змогу більш гнучко підходити до управління обмеженнями. Тепер, у разі необхідності, буде можливість відключити лише половину споживачів у черзі, а не всю групу одразу.

Усі операційно-системні компанії (ОСР) вже адаптовані до нових правил, що гарантує їхнє єдине застосування по всій Україні. Це дозволить забезпечити більш стабільне та ефективне енергопостачання в умовах обмежених ресурсів.

Згідно з оновленими графіками, споживачі зможуть мати мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями, що значно покращить якість енергопостачання.

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