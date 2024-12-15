56 часов света в неделю – Укрэнерго ввело новые правила отключения

С 16 декабря украинцы каждой очереди получат больше света.

Фото: УНИАН

С понедельника, 16 декабря, НЭК «Укрэнерго» вводит новые правила формирования графиков отключения электроэнергии, которые будут одинаковыми для всей страны. Они предусматривают увеличение времени с электроснабжением для каждой очереди.

По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, нововведения предусматривают, что основным временным промежутком для отключений будет 30 минут, что закреплено документально. Такой подход позволит каждой очереди получать 56 часов электричества в неделю, вместо 38 часов по предыдущим графикам.

Кроме того, группы отключений будут поделены на 12 подочередей, что позволит более гибко подходить к управлению ограничениями. Теперь, в случае необходимости, будет возможность отключить только половину потребителей в очереди, а не всю группу сразу.

Все операционно-системные компании (ОСР) уже адаптированы к новым правилам, что гарантирует их единое применение по всей Украине. Это позволит обеспечить более стабильное и эффективное энергоснабжение в условиях ограниченных ресурсов.

Согласно обновленным графикам, потребители смогут иметь минимум 3,5 часа со светом между отключениями, что значительно улучшит качество энергоснабжения.

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