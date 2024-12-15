Легальные выручки выросли более, чем на четверть – результаты борьбы с теневым рынком электроники

Налоговая эффективность выросла вдвое.

Фото: minfin

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о предварительных результатах борьбы с теневым рынком электроники. За 11 месяцев 2024 года легальные выручки на рынке выросли на 25,5%, а налоговая эффективность по НДС увеличилась вдвое по сравнению с довоенными временами, достигнув 2,3%.

Однако, по словам Гетманцева, отмечать победу еще рано. Теневой рынок активно сопротивляется и использует различные методы для блокирования правоохранителей. Несмотря на доначисление 2,3 миллиарда гривен налогов и штрафов, потенциал для детенизации остается значительным.

Государственная налоговая служба активно применяет новые методы борьбы с теневиками. В рамках контрольно-проверочных работ установлены четкие связи между ФОПами-измельчителями и переданы соответствующие исследования в Бюро экономической безопасности. Сейчас уже передано три сети с суммарными убытками для бюджета в размере 171 миллион, 57,7 миллиона и 23,8 миллиона гривен соответственно.

В Минфине ожидают быстрых и эффективных действий от БЭБ по пресечению этих преступлений. Также в работе находятся десятки подобных дел в различных отраслях торговли.

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