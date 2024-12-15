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Под Львовом произошло масштабное ДТП – погибли семь человек, трое травмированы

12:47, 15 декабря 2024
ДТП произошло с участием микроавтобуса и грузовика.
Под Львовом произошло масштабное ДТП – погибли семь человек, трое травмированы
Источник фото: Полиция Львовской области
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В результате масштабного ДТП, произошедшего вблизи Львова, погибли семь человек, еще трое получили травмы. Инцидент произошел в 05:30 на автодороге «Тернополь - Львов - Рава-Русская», недалеко от села Чижиков Львовского района, сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter, грузовика DAF и легкового автомобиля BMW погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса, чья личность сейчас уточняется. Три человека получили травмы: 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы во львовские медицинские учреждения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). На месте происшествия работают следователи и криминалисты полиции, которые устанавливают детали инцидента и личности всех участников ДТП.

Источник фото: Полиция Львовской области

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полиция Львов ДТП

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