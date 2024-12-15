Під Львовом сталася масштабна ДТП – загинули семеро осіб, троє травмовані

ДТП сталася за участю мікроавтобуса та вантажівки.

Джерело фото: Поліція Львівської області

У результаті масштабної ДТП, що сталася поблизу Львова, загинули семеро осіб, ще троє отримали травми. Інцидент стався о 05:30 на автодорозі «Тернопіль - Львів - Рава-Руська», недалеко від села Чижиків Львівського району, повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter, вантажівки DAF та легкового автомобіля BMW загинули семеро осіб — пасажири мікроавтобуса, чия особа наразі уточнюється. Троє осіб отримали травми: 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Потерпілих госпіталізовано до львівських медичних закладів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). На місці події працюють слідчі та криміналісти поліції, які встановлюють деталі інциденту та особи всіх учасників ДТП.

Джерело фото: Поліція Львівської області

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