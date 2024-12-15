У США сталася смертельна стрілянина на військовій базі, є загиблі

В результаті стрілянини на військовій базі Форт-Ейзенхауер одна людина загинула, стрілка затримали.

Фото: Getty Images

На військовій базі Форт-Ейзенхауер у штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина. Про це повідомила пресслужба бази.

Інцидент стався в житловій зоні бази, де було поранено одного з мешканців. Людина померла від отриманих поранень. База заявила, що інформація про загиблого не буде оприлюднена до повідомлення рідних. Водночас, надається підтримка родині загиблого та постраждалим.

«Безпека мешканців і персоналу залишається нашим пріоритетом», — йдеться в офіційному повідомленні бази.

Робота Форт-Ейзенхауера була повністю відновлена вже вранці 14 грудня. Керівництво заявило, що це поодинокий випадок, і він не має негативного впливу на безпеку об'єкта. Поліція штату затримала підозрюваного стрільця, який зараз перебуває під вартою.

Форт-Ейзенхауер є важливим стратегічним об'єктом, на якому розташована штаб-квартира кіберкомандування сухопутних військ США.

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