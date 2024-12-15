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В США произошла смертельная стрельба на военной базе, есть погибшие

11:35, 15 декабря 2024
В результате стрельбы на военной базе Форт-Эйзенхауэр один человек погиб, стрелка задержали.
В США произошла смертельная стрельба на военной базе, есть погибшие
Фото: Getty Images
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На военной базе Форт-Эйзенхауэр в штате Джорджия произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба базы.

Инцидент произошел в жилой зоне базы, где был ранен один из жителей. Человек скончался от полученных ранений. База заявила, что информация о погибшем не будет обнародована до сообщения родных. В то же время, оказывается поддержка семье погибшего и пострадавшим.

«Безопасность жителей и персонала остается нашим приоритетом», - говорится в официальном сообщении базы.

Работа Форт-Эйзенхауэра была полностью восстановлена уже утром 14 декабря. Руководство заявило, что это единичный случай, и он не имеет негативного влияния на безопасность объекта. Полиция штата задержала подозреваемого стрелка, который сейчас находится под стражей.

Форт-Эйзенхауэр является важным стратегическим объектом, на котором расположена штаб-квартира киберкомандования сухопутных войск США.

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