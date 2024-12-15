Помощь на аренду жилья – кто может воспользоваться и как получить финансирование

Внутренне перемещенным лицам из Винницкой и Днепропетровской областей будет предоставлена финансовая помощь для покрытия расходов на аренду жилья. Это касается семей, проживающих в принимающих общинах в течение полугода.
Как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, денежную помощь будут предоставлять ВПЛ, которые вынужденно переехали после 24 февраля 2022 года. Важным условием является то, что эти лица ранее не получали денежную помощь на аренду жилья от международных организаций.
Финансирование и проверку информации о получателях помощи будет осуществлять благотворительный фонд «Право на защиту» при содействии Гуманитарного фонда для Украины (UHF).
Право на помощь имеют те ВПЛ, которые соответствуют одному из следующих критериев:
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