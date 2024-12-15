Внеплановые отключения свет ввели в одной из областей

В Ровенской области временно отключат электроснабжение для стабилизации энергосистемы.

В Ровенской области с 11:00 до 14:00 15 декабря планируются внеплановые отключения электроэнергии, связанные с работами по стабилизации энергосистемы. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль.

Согласно информации чиновника, без света могут остаться более 60 улиц в Ривне, в частности Стельмаха, Видинская, Бандеры, Энергетиков, а также микрорайоны Новый Двор, Красные горы и район Счастливого. Отключение также коснутся окрестных сел, таких как Колоденка, Порозовое, Тайкуры, Корнин, Белая Криница и Глинки.

Александр Коваль призвал жителей относиться с пониманием к временным неудобствам, отметив, что эти меры направлены на улучшение электроснабжения для жителей области.

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