Позапланові відключення світло ввели в одній з областей

У Рівненській області тимчасово відключать електропостачання для стабілізації енергосистеми.

В Рівненській області з 11:00 до 14:00 15 грудня плануються позапланові відключення електроенергії, що пов'язані з роботами з стабілізації енергосистеми. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Згідно з інформацією посадовця, без світла можуть залишитися понад 60 вулиць у Рівному, зокрема Стельмаха, Відінська, Бандери, Енергетиків, а також мікрорайони Новий Двір, Червоні гори та район Щасливого. Відключення також торкнуться навколишніх сіл, таких як Колоденка, Порозове, Тайкури, Корнин, Біла Криниця та Глинки.

Олександр Коваль закликав мешканців ставитися з розумінням до тимчасових незручностей, зазначивши, що ці заходи спрямовані на покращення електропостачання для жителів області.

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