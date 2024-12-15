Дроны атаковали базу ОМОНа и военную базу в Грозном – видео

Зафиксировано пять взрывов после атаки беспилотников на базы.

В воскресенье, 15 декабря, два беспилотника совершили атаки на базы ОМОНа, 2-го полка полиции спецназначения и военную базу в столице Чечни, Грозном. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Около 7 часов утра местные жители услышали звуки стрельбы и несколько взрывов. Один из дронов попал в базу 2-го полка патрульно-постовой службы полиции, а второй - в базу ОМОНа. Впоследствии стало известно, что один из БПЛА также упал на военную базу, которая известна тем, что отправляет солдат в Украину.

Во время инцидента было зафиксировано пять взрывов.

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