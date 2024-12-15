Допомога на оренду житла – хто може скористатися та як отримати фінансування

ВПО з Вінницької та Дніпропетровської областей отримають фінансову допомогу на оренду житла.

Внутрішньо переміщеним особам з Вінницької та Дніпропетровської областей буде надана фінансова допомога для покриття витрат на оренду житла. Це стосується родин, які проживають у приймаючих громадах протягом пів року.

Як повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, грошову допомогу надаватимуть ВПО, які вимушено переїхали після 24 лютого 2022 року. Важливою умовою є те, що ці особи раніше не отримували грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Фінансування та перевірку інформації про одержувачів допомоги здійснюватиме благодійний фонд «Право на захист» за сприяння Гуманітарного фонду для України (UHF).

Право на допомогу мають ті ВПО, які відповідають одному з таких критеріїв:

Проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), здатні оплачувати приватну оренду після завершення програми;

Проживають у МТП під загрозою виселення (зокрема в школах та дитсадках);

Проживають в орендованому житлі під загрозою виселення без альтернативи, окрім як переселитися в МТП;

Новоприбулі ВПО (до одного року), які не бажають проживати в МТП.

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