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Легальні виторги зросли більш, ніж на чверть – результати боротьба з тіньовим ринком електроніки

14:17, 15 грудня 2024
Податкова ефективність зросла вдвічі.
Легальні виторги зросли більш, ніж на чверть – результати боротьба з тіньовим ринком електроніки
Фото: minfin
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Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про попередні результати боротьби з тіньовим ринком електроніки. За 11 місяців 2024 року легальні виторги на ринку зросли на 25,5%, а податкова ефективність з ПДВ збільшилася вдвічі порівняно з довоєнними часами, досягнувши 2,3%.

Однак, за словами Гетманцева, відзначати перемогу ще рано. Тіньовий ринок активно чинить опір і використовує різні методи для блокування правоохоронців. Попри донарахування 2,3 мільярда гривень податків та штрафів, потенціал для детінізації залишається значним.

Державна податкова служба активно застосовує нові методи боротьби з тіньовиками. В рамках контрольно-перевірочних робіт встановлено чіткі зв'язки між фопами-подрібнювачами та передано відповідні дослідження до Бюро економічної безпеки. Наразі вже передано три мережі з сумарними збитками для бюджету в розмірі 171 мільйон, 57,7 мільйона та 23,8 мільйона гривень відповідно.

У Мінфіні очікують швидких та ефективних дій від БЕБ щодо припинення цих злочинів. Також в роботі знаходяться десятки подібних справ у різних галузях торгівлі.

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податкова бюро економічної безпеки ДПС

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