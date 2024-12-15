Андрей Сибига призвал переходить от замораживания к конфискации российских активов

Министр иностранных дел Украины отметил необходимость перехода от замораживания российских активов к их аресту.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Запад должен начать использовать для поддержки Украины замороженные российские активы, а не только доходы от них.

По мнению главы украинской дипломатии, «пора переходить от замораживания к конфискации» активов. То есть, он предлагает использовать не только доходы, но и сами активы для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины.

«Заставить агрессора возместить ущерб и вред справедливо и законно», — подчеркнул Сибига в соцсети Х.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила направить все замороженные активы РФ в помощь Украине.

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