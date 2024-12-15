Андрій Сибіга закликав переходити від заморожування до конфіскації російських активів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Захід має почати використовувати для підтримки України заморожені російські активи, а не тільки прибутки від них.
На думку глави української дипломатії, «час переходити від заморожування до конфіскації» активів. Тобто він пропонує використовувати не лише прибутки, але й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України.
«Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним», — наголосив Сибіга в соцмережі Х.
Раніше голова дипломатії ЄС Кая Каллас запропонувала направити всі заморожені активи РФ на допомогу Україні.
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