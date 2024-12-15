Андрій Сибіга закликав переходити від заморожування до конфіскації російських активів

Міністр закордонних справ України наголосив на потребі переходу від заморожування російських активів до їх арешту.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Захід має почати використовувати для підтримки України заморожені російські активи, а не тільки прибутки від них.

На думку глави української дипломатії, «час переходити від заморожування до конфіскації» активів. Тобто він пропонує використовувати не лише прибутки, але й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України.

«Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним», — наголосив Сибіга в соцмережі Х.

Раніше голова дипломатії ЄС Кая Каллас запропонувала направити всі заморожені активи РФ на допомогу Україні.

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