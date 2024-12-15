Практика судів
  1. В Україні

Андрій Сибіга закликав переходити від заморожування до конфіскації російських активів

21:32, 15 грудня 2024
Міністр закордонних справ України наголосив на потребі переходу від заморожування російських активів до їх арешту.
Андрій Сибіга закликав переходити від заморожування до конфіскації російських активів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Захід має почати використовувати для підтримки України заморожені російські активи, а не тільки прибутки від них.

На думку глави української дипломатії, «час переходити від заморожування до конфіскації» активів. Тобто він пропонує використовувати не лише прибутки, але й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України.

«Змусити агресора відшкодувати збитки та шкоду є справедливим і законним», — наголосив Сибіга в соцмережі Х.

Раніше голова дипломатії ЄС Кая Каллас запропонувала направити всі заморожені активи РФ на допомогу Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

рф МЗС Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив протиправність відмови прикордонників у перетині кордону студентом, перелічивши риси, яким мають відповідати рішення інспекторів АДПСУ

Верховний Суд погодився з позицією судів, які визнали протиправним і скасували рішення інспектора прикордонної служби про відмову студенту іноземного вишу у перетині кордону.

Верховний Суд висловився щодо законності звільнення викладача у зв’язку з призовом на військову службу

Позивач просив суд поновити його на посаді викладача і стягнути з академії середній заробіток за час вимушеного прогулу, який на день пред’явлення позову становив 52 407 грн, а також 5000 грн моральної шкоди – що вирішив Верховний Суд.

Порушення порядку передання рапортів між військовими частинами щодо участі військовослужбовця в бойових діях не свідчить про відсутність у нього права на додаткову винагороду – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок, що право військовослужбовця на нарахування та виплату додаткової винагороди не залежить від виконання військовою частиною формальних процедур реалізації такого права.

Посол України у США Маркарова заявила, що у неї запросили прямі контакти української влади особи, які видають себе за урядовців США

Ці особи начебто як посадовці влади США просять у Оксани Маркарової прямі контакти влади України чи термінової розмови.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила право вилучати автомобілі у громадян на підставі заходів правового режиму воєнного стану

Велика Палата Верховного Суду вважає, що втручання у право власності позивачки шляхом вилучення у неї авто на користь військової частини переслідувало легітимну мету та було пропорційним у співвідношенні до суспільних інтересів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області