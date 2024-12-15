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У Міноборони попередили про технічні роботи у реєстрі Оберіг — що слід знати

20:35, 15 грудня 2024
Оновлення електронного військового документа у застосунку Резерв+ може бути недоступним.
У Міноборони попередили про технічні роботи у реєстрі Оберіг — що слід знати
Фото: Уніан
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16 грудня із 00:00 до 06:00 години триватимуть технічні роботи у реєстрі військовозобовʼязаних Оберіг. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Оновлення електронного військового документа у застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступним.

«Рекомендуємо заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа. По завершенню технічних робіт усі сервіси працюватимуть у штатному режимі», — зазначили у відомстві.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що для того, щоб кожен українець чи українка, які порушили правила військового обліку, але при цьому знаходяться за кордоном, могли зручно оплатити штраф від ТЦК у Резерв+, потрібно прийняти законопроект 12093, який наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Також ми писали, що чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зобов’язані будуть стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня шляхом проходження електронної ідентифікації через Резерв+ або прибуття до районного (міського) ТЦК. 

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Міноборони Резерв+ військовозобов'язаний Оберіг

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