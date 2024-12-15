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У застосунку Армія+ відтепер доступні переведення для нацгвардійців, — Володимир Зеленський

20:17, 15 грудня 2024
Воїни Нацгвардії відтепер можуть перевестись через додаток Армія+.
У застосунку Армія+ відтепер доступні переведення для нацгвардійців, — Володимир Зеленський
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У застосунку «Армія+» тепер доступні переведення для бійців Національної гвардії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, на першому етапі відкриті переведення всередині Нацгвардії. Далі буде можливість переведень між підрозділами ЗСУ.

«Сьогодні – новий крок у нашому державному застосунку Армія+: тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії», — зазначив Президент.

Незабаром в додаток Армія+ додадуть і підрозділи прикордонників. Наразі є вже 3 607 позитивних рішень про переведення бійців ЗСУ.

«Найближчим часом в Армію+ будуть додані ще підрозділи наших прикордонників. Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України.

Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших Нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію», — наголосив Володимир Зеленський.

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