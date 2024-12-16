Як запобігти харчовим отруєнням під час різдвяних та новорічних свят — поради

Поради від Центру громадського здоров’я, щоб святкові страви були безпечними для здоров’я.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Під час новорічних свят зростає ризик харчових отруєнь. Неправильне зберігання продуктів і готових страв може сприяти розмноженню патогенних мікроорганізмів. Фахівці Центру громадського здоров’я підготували поради, як запобігти харчовим отруєнням у святковий період.

Зокрема, отруєння харчовими продуктами спричиняють бактерії, віруси та паразити. Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:

сирі яйця;

непастеризоване молоко;

домашня консервація;

сирі м'ясо, риба та морепродукти;

м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками);

кондитерські вироби з кремом.

Для того, щоб запобігти зараженню продуктів мікроорганізмами до та після приготування страв вдома, слід дотримуватися таких правил:

Обов’язково мити руки з милом перед приготуванням їжі. Регулярно очищати кухонні поверхні та приладдя.

Сирі та готові продукти слід нарізати на окремих дошках. Треба мати окрему дошку та ніж для м’яса та риби, щоб не забруднювати готову їжу мікроорганізмами, які можуть бути в сирих продуктах.

Термічно обробляти сирі продукти перед вживанням. Важливо переконатися, що риба чи м’ясо добре проварилися, пропеклися чи просмажилися перед подачею на стіл та вживанням.

Стежити за свіжістю продуктів. Слід перевіряти термін придатності продуктів. Якщо вигляд чи запах викликають сумніви — це необхідно викинути.

Не залишати їжу на столі довше, ніж на дві години. Після святкування одразу прибрати їжу, яка залишилась, у холодильник, особливо салати з майонезом, кремові десерти та холодець.

Щоб уникнути отруєння у громадських закладах, необхідно:

купувати продукти в перевірених торгівельних мережах та постачальників;

обирати перевірені ресторани чи кафе з хорошою репутацією;

не соромитися просити персонал замінити вам страву, якщо її якість викликає сумніви.

Як діяти при харчовому отруєнні

Фахівці наголосили, що найбільш вразливими до харчових отруєнь є діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи з ослабленим імунітетом.

«Отруєння може проявлятися через нудоту, біль у животі, блювоту чи/та діарею, і мати небезпечні ускладнення з необхідністю ушпиталення через зневоднення, тривалу лихоманку чи навіть порушення зору», – йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ додали, що у випадку, якщо ви або ваші близькі відчули симптоми харчового отруєння, слід якомога швидше звернутися до лікаря.

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