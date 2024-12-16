Як запобігти харчовим отруєнням під час різдвяних та новорічних свят — поради

07:54, 16 грудня 2024
Поради від Центру громадського здоров’я, щоб святкові страви були безпечними для здоров’я.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Під час новорічних свят зростає ризик харчових отруєнь. Неправильне зберігання продуктів і готових страв може сприяти розмноженню патогенних мікроорганізмів. Фахівці Центру громадського здоров’я підготували поради, як запобігти харчовим отруєнням у святковий період.
Зокрема, отруєння харчовими продуктами спричиняють бактерії, віруси та паразити. Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:
- сирі яйця;
- непастеризоване молоко;
- домашня консервація;
- сирі м'ясо, риба та морепродукти;
- м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками);
- кондитерські вироби з кремом.
Для того, щоб запобігти зараженню продуктів мікроорганізмами до та після приготування страв вдома, слід дотримуватися таких правил:
- Обов’язково мити руки з милом перед приготуванням їжі. Регулярно очищати кухонні поверхні та приладдя.
- Сирі та готові продукти слід нарізати на окремих дошках. Треба мати окрему дошку та ніж для м’яса та риби, щоб не забруднювати готову їжу мікроорганізмами, які можуть бути в сирих продуктах.
- Термічно обробляти сирі продукти перед вживанням. Важливо переконатися, що риба чи м’ясо добре проварилися, пропеклися чи просмажилися перед подачею на стіл та вживанням.
- Стежити за свіжістю продуктів. Слід перевіряти термін придатності продуктів. Якщо вигляд чи запах викликають сумніви — це необхідно викинути.
- Не залишати їжу на столі довше, ніж на дві години. Після святкування одразу прибрати їжу, яка залишилась, у холодильник, особливо салати з майонезом, кремові десерти та холодець.
Щоб уникнути отруєння у громадських закладах, необхідно:
- купувати продукти в перевірених торгівельних мережах та постачальників;
- обирати перевірені ресторани чи кафе з хорошою репутацією;
- не соромитися просити персонал замінити вам страву, якщо її якість викликає сумніви.
Як діяти при харчовому отруєнні
Фахівці наголосили, що найбільш вразливими до харчових отруєнь є діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи з ослабленим імунітетом.
«Отруєння може проявлятися через нудоту, біль у животі, блювоту чи/та діарею, і мати небезпечні ускладнення з необхідністю ушпиталення через зневоднення, тривалу лихоманку чи навіть порушення зору», – йдеться у повідомленні.
У ЦГЗ додали, що у випадку, якщо ви або ваші близькі відчули симптоми харчового отруєння, слід якомога швидше звернутися до лікаря.
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