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Як запобігти харчовим отруєнням під час різдвяних та новорічних свят — поради

07:54, 16 грудня 2024
Поради від Центру громадського здоров’я, щоб святкові страви були безпечними для здоров’я.
Як запобігти харчовим отруєнням під час різдвяних та новорічних свят — поради
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Під час новорічних свят зростає ризик харчових отруєнь. Неправильне зберігання продуктів і готових страв може сприяти розмноженню патогенних мікроорганізмів. Фахівці Центру громадського здоров’я підготували поради, як запобігти харчовим отруєнням у святковий період.

Зокрема, отруєння харчовими продуктами спричиняють бактерії, віруси та паразити. Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:

  • сирі яйця;
  • непастеризоване молоко;
  • домашня консервація;
  • сирі м'ясо, риба та морепродукти;
  • м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками);
  • кондитерські вироби з кремом.

Для того, щоб запобігти зараженню продуктів мікроорганізмами до та після приготування страв вдома, слід дотримуватися таких правил:

  • Обов’язково мити руки з милом перед приготуванням їжі. Регулярно очищати кухонні поверхні та приладдя.
  • Сирі та готові продукти слід нарізати на окремих дошках. Треба мати окрему дошку та ніж для м’яса та риби, щоб не забруднювати готову їжу мікроорганізмами, які можуть бути в сирих продуктах.
  • Термічно обробляти сирі продукти перед вживанням. Важливо переконатися, що риба чи м’ясо добре проварилися, пропеклися чи просмажилися перед подачею на стіл та вживанням.
  • Стежити за свіжістю продуктів. Слід перевіряти термін придатності продуктів. Якщо вигляд чи запах викликають сумніви — це необхідно викинути.
  • Не залишати їжу на столі довше, ніж на дві години.  Після святкування одразу прибрати їжу, яка залишилась, у холодильник, особливо салати з майонезом, кремові десерти та холодець.

Щоб уникнути отруєння у громадських закладах, необхідно:

  • купувати продукти в перевірених торгівельних мережах та постачальників;
  • обирати перевірені ресторани чи кафе з хорошою репутацією;
  • не соромитися просити персонал замінити вам страву, якщо її якість викликає сумніви.

Як діяти при харчовому отруєнні

Фахівці наголосили, що найбільш вразливими до харчових отруєнь є діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи з ослабленим імунітетом.

«Отруєння може проявлятися через нудоту, біль у животі, блювоту чи/та діарею, і мати небезпечні ускладнення з необхідністю ушпиталення через зневоднення, тривалу лихоманку чи навіть порушення зору», – йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ додали, що у випадку, якщо ви або ваші близькі відчули симптоми харчового отруєння, слід якомога швидше звернутися до лікаря.

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