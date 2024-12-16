Как предотвратить пищевые отравления во время рождественских и новогодних праздников — советы

07:54, 16 декабря 2024
Советы от Центра общественного здоровья, чтобы праздничные блюда были безопасны для здоровья.
Иллюстративное фото из открытых источников
Во время новогодних праздников растет риск пищевых отравлений. Неправильное хранение продуктов и готовых блюд может способствовать размножению патогенных микроорганизмов.
В частности, отравления пищевыми продуктами вызывают бактерии, вирусы и паразиты.
- сырые яйца;
- непастеризованное молоко;
- домашняя консервация;
- сырое мясо, рыба и морепродукты;
- мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками);
- кондитерские изделия с кремом.
Для того, чтобы предотвратить заражение продуктов микроорганизмами до и после приготовления блюд на дому, следует соблюдать следующие правила:
- Обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи. Регулярно очищайте кухонные поверхности и принадлежности.
- Сырые и готовые продукты следует нарезать на отдельных досках. Надо иметь отдельную доску и нож для мяса и рыбы, чтобы не загрязнять готовую пищу микроорганизмами, которые могут быть в сырых продуктах.
- Термически обрабатывать сырые продукты перед употреблением. Важно убедиться, что рыба или мясо хорошо проварились, пропеклись или поджарились перед подачей на стол и употреблением.
- Следить за свежестью продуктов. Следует проверять срок годности продуктов. Если вид или запах вызывают сомнения, это необходимо выбросить.
- Не оставлять еду на столе дольше двух часов. После празднования сразу убрать оставшуюся пищу в холодильник, особенно салаты с майонезом, кремовые десерты и студень.
Чтобы избежать отравления в общественных заведениях, необходимо:
- покупать продукты в проверенных торговых сетях и поставщиках;
- выбирать проверенные рестораны или кафе с хорошей репутацией;
- не стесняться просить персонал заменить вам блюдо, если его качество вызывает сомнения.
Как действовать при пищевом отравлении
Специалисты подчеркнули, что наиболее уязвимыми к пищевым отравлениям являются дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
«Отравление может проявляться из-за тошноты, боли в животе, рвоты или диареи, и иметь опасные осложнения с необходимостью госпиталя из-за обезвоживания, длительной лихорадки или даже нарушения зрения», – говорится в сообщении.
В ЦОС добавили, что в случае, если вы или ваши близкие испытали симптомы пищевого отравления, следует как можно скорее обратиться к врачу.
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