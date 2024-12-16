Как предотвратить пищевые отравления во время рождественских и новогодних праздников — советы

Советы от Центра общественного здоровья, чтобы праздничные блюда были безопасны для здоровья.

Иллюстративное фото из открытых источников

Во время новогодних праздников растет риск пищевых отравлений. Неправильное хранение продуктов и готовых блюд может способствовать размножению патогенных микроорганизмов.

В частности, отравления пищевыми продуктами вызывают бактерии, вирусы и паразиты.

сырые яйца;

непастеризованное молоко;

домашняя консервация;

сырое мясо, рыба и морепродукты;

мягкие сыры из непастеризованного молока (например, бри, камамбер, сыры с голубыми прожилками);

кондитерские изделия с кремом.

Для того, чтобы предотвратить заражение продуктов микроорганизмами до и после приготовления блюд на дому, следует соблюдать следующие правила:

Обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи. Регулярно очищайте кухонные поверхности и принадлежности.

Сырые и готовые продукты следует нарезать на отдельных досках. Надо иметь отдельную доску и нож для мяса и рыбы, чтобы не загрязнять готовую пищу микроорганизмами, которые могут быть в сырых продуктах.

Термически обрабатывать сырые продукты перед употреблением. Важно убедиться, что рыба или мясо хорошо проварились, пропеклись или поджарились перед подачей на стол и употреблением.

Следить за свежестью продуктов. Следует проверять срок годности продуктов. Если вид или запах вызывают сомнения, это необходимо выбросить.

Не оставлять еду на столе дольше двух часов. После празднования сразу убрать оставшуюся пищу в холодильник, особенно салаты с майонезом, кремовые десерты и студень.

Чтобы избежать отравления в общественных заведениях, необходимо:

покупать продукты в проверенных торговых сетях и поставщиках;

выбирать проверенные рестораны или кафе с хорошей репутацией;

не стесняться просить персонал заменить вам блюдо, если его качество вызывает сомнения.

Как действовать при пищевом отравлении

Специалисты подчеркнули, что наиболее уязвимыми к пищевым отравлениям являются дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

«Отравление может проявляться из-за тошноты, боли в животе, рвоты или диареи, и иметь опасные осложнения с необходимостью госпиталя из-за обезвоживания, длительной лихорадки или даже нарушения зрения», – говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что в случае, если вы или ваши близкие испытали симптомы пищевого отравления, следует как можно скорее обратиться к врачу.

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