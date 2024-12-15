В приложении Армия+ теперь доступны переводы для нацгвардейцев, — Владимир Зеленский

Воины Нацгвардии теперь могут перевестись через приложение Армия+.

В приложении «Армия+» теперь доступны переводы для бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, на первом этапе открыт перевод внутри Нацгвардии. Дальше будет возможность перевода между подразделениями ВСУ.

«Сегодня – новый шаг в нашем государственном приложении Армия+: теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины. Сейчас – на первом этапе – для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии», — отметил Президент.

В скором времени в приложение Армия+ добавят и подразделения пограничников. Сейчас уже 3 607 положительных решений о переводе бойцов ВСУ.

«В ближайшее время в Армию+ будут добавлены еще подразделы наших пограничников. По состоянию на сегодняшний день есть уже 3607 позитивных решений относительно переводов для наших воинов Вооруженных Сил Украины.

Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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