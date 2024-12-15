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В Минобороны предупредили о технических работах в реестре Оберіг - что нужно знать

20:35, 15 декабря 2024
Обновление электронного военного документа в Резерв+ может быть недоступно.
В Минобороны предупредили о технических работах в реестре Оберіг - что нужно знать
Фото: Униан
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16 декабря с 00:00 до 06:00 пройдут технические работы в реестре военнообязанных Оберегов. Об этом сообщает Министерство обороны.

Обновление электронного военного документа в Резерв+ может быть временно недоступно.

«Рекомендуем заранее загрузить PDF электронного военного документа. После завершения технических работ все сервисы будут работать в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что для того, чтобы каждый украинец или украинка, нарушившие правила военного учета, но при этом находящиеся за границей, могли удобно оплатить штраф от ТЦК в Резерв+, нужно принять законопроект 12093, который находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Также мы писали, что мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, обязаны будут встать на учет призывников с 1 января по 31 июля путем прохождения электронной идентификации через Резерв+ или прибытия в районный (городской) ТЦК.

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Минобороны Резерв+ военнообязанный Оберег

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