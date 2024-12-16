Відключення світла по-новому – як діятимуть графіки у Києві та області

Кожну групу споживачів поділили на підгрупи і 16 грудня відключення оминуть тільки одну з підгруп.

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У понеділок, 16 грудня, у Києві та Київській області електропостачання буде відключатися за графіками з 07:00 до 20:00, повідомляє ДТЕК.

Відповідно до оновленого підходу, кожна група споживачів тепер розділена на дві підгрупи для більш рівномірного розподілу навантаження.

Розклад відключень:

Підгрупа 1.1: з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00.

Підгрупа 1.2: з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00.

Підгрупа 2.1: з 08:30 до 12:00.

Підгрупа 2.2: з 08:30 до 12:00.

Підгрупа 3.1: з 07:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.

Підгрупа 3.2: з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 17:00.

Підгрупа 4.1: з 12:00 до 15:30.

Підгрупа 4.2: буде світло всю добу.

Підгрупа 5.1: з 15:30 до 19:00.

Підгрупа 5.2: з 15:30 до 19:00.

Підгрупа 6.1: з 08:00 до 12:00.

Підгрупа 6.2: з 08:00 до 12:00.

Без відключень працюватиме лише підгрупа 4.2.

Як раніше повідомлялося, в розподіленні електроенергії відбулися зміни. Особливості нового графіка:

Відключення розділені на 30-хвилинні інтервали.

Мінімальний проміжок між відключеннями становить 3,5 години, за умови відсутності аварій.

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