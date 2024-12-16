Президент Словаччини заявив, що Україна має бути готовою до територіальних поступок заради миру

Словацький президент вважає неможливим мир без територіальних втрат для України.

Фото: AP

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що для досягнення миру Україні доведеться піти на територіальні поступки. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на словацьке видання Teraz.

У телеефірі каналу STVR Пеллегріні наголосив на необхідності переговорів між Києвом і Москвою, акцентуючи на важливості реалістичного підходу до врегулювання конфлікту.

«Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. Наразі, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без будь-яких часткових територіальних втрат для України», – зазначив президент Словаччини.

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