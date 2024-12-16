З 2025 року адвокати проходитимуть навчання за 14 формами підвищення кваліфікації

РАУ затвердила новий Порядок підвищення професійного рівня адвокатів.

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З 1 січня 2025 року в Україні запрацюють оновлені правила підвищення професійного рівня адвокатів. Рада адвокатів України затвердила відповідний Порядок, який передбачає 14 форм підвищення кваліфікації та встановлює мінімальну кількість залікових годин, які адвокат повинен отримати протягом року. Про це повідомила Рада адвокатів України.

Рішення ухвалили під час засідання Ради адвокатів України (РАУ), що відбулося 13-14 грудня у Львівській області.

Новий Порядок покликаний забезпечити безперервне оновлення знань та навичок адвокатів, а також, за бажанням, здобуття нових спеціалізацій або кваліфікацій. Документ також орієнтований на адаптацію адвокатів до змін у законодавстві та судовій практиці.

«Необхідність ухвалення нового Порядку була зумовлена, в тому числі, нещодавнім рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, який поставив під сумнів існування категорії молодих адвокатів і особливих вимог до підвищення ними професійного рівня, – прокоментувала рішення член Ради адвокатів України Оксана Каденко. – Ми дослідили досвід з цього питання в інших країнах, а також проаналізували його регулювання у суміжних інститутах системи правосуддя, зокрема у суддів та прокурорів».

Підвищення професійного рівня адвокатів є одним із ключових напрямів адаптації України до європейських стандартів у межах переговорів щодо вступу до ЄС. Зокрема, впровадження стандартів Continuing Professional Development (CPD), рекомендованих Радою адвокатських асоціацій і правових товариств Європи (ССВЕ), спрямоване на підтримку високої професійної компетентності та етики серед адвокатів.

У 2025 році адвокати працюватимуть за новими правилами, що допоможуть їм відповідати європейським стандартам, а також гарантувати захист прав громадян в умовах інтеграції України до ЄС.

Як пише РАУ: ССВЕ рекомендує запровадження обов’язкової системи CPD для всіх адвокатів у країнах ЄС, щоб адвокати постійно вдосконалювали свої знання та навички. Це передбачає регулярне оновлення знань з права, етики та інших професійних компетенцій. Адвокатам пропонують широкий вибір форм навчання, зокрема участь у семінарах, конференціях, тренінгах, онлайн-курсах, дослідженнях та наукових публікаціях. Це дозволяє адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб та умов. Рекомендації часто містять конкретні вимоги щодо мінімальної кількості годин CPD, яку адвокати мають здобувати щорічно. Вимоги можуть варіюватися залежно від країни, але зазвичай становлять від 10 до 20 годин на рік.

Відповідно до ст. 89 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний проходити відповідну підготовку для підтримання кваліфікації в Національній школі суддів України. Суддя проходить підготовку тривалістю не менше 40 академічних годин не рідше одного разу на три роки. При цьому молоді судді (особи, призначені на посаду судді та в яких немає стажу роботи), проходить відповідну підготовку (тобто, 40 академічних годин) щороку протягом перших трьох років. НШСУ організовує тренінги, що є обов’язковими в межах підготовки, а також тренінги, які суддя має право обрати залежно від своїх потреб.

Прокурори також зобов’язані вдосконалювати свій професійний рівень та з цією метою підвищувати кваліфікацію (ст. 19 Закону «Про прокуратуру). Для цього вони мають періодично проходити підготовку у Тренінговому центрі прокурорів України. Згідно із Положенням про систему підвищення кваліфікації прокурорів (наказ ОГП від 15.06.2021 №200) прокурор вважається таким, який пройшов підготовку з підвищення кваліфікації у центрі, якщо впродовж 48 місяців за результатами участі у тренінгових курсах/тренінгах набрав 60 залікових балів (у середньому – 15 годин на рік). Кількість залікових балів за кожний тренінговий курс/тренінг визначається ТЦПУ залежно від його тематики, складності та тривалості.

«Конституція України обʼєднала суддів, прокурорів та адвокатів в одному розділі «Правосуддя». Тож очевидно, що ми маємо зважати і враховувати ті вимоги до професійного рівня, в тому числі щодо обсягу, які визначені для колег», – зауважила О.Каденко.

Отже, згідно з новим Порядком підвищення професійного рівня адвокатів України, усі адвокати, починаючи з 2025 року будуть зобов’язані підвищувати свій професійний рівень на рівні 15 залікових годин на рік незалежно від стажу їхньої діяльності.

Установлені такі види підвищення професійного рівня адвокатів:

навчання або викладання за професійними програмами підвищення професійного рівня адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації, якщо вони є акредитованими операторами підвищення професійного рівня адвокатів;

участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо, які організовані та проводяться операторами підвищення професійного рівня адвокатів в Україні та за кордоном;

участь у будь-яких акредитованих заходах з підвищення професійного рівня адвокатів (у тому числі в форматі онлайн), які організовані операторами підвищення професійного рівня адвокатів, після проходження тестування (за наявності) на онлайн-платформі адміністратора з підвищення професійного рівня адвокатів ВША НААУ. Кількість залікових годин у межах акредитації;

виступ у якості сертифікованого лектора з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо;

наукові або науково-практичні статті, які пройшли рецензування Вченою радою ВША;

видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві);

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності;

здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном) при здійсненні адвокатської діяльності;

робота в органах адвокатського самоврядування;

участь адвоката в роботі комітетів із захисту прав адвокатів рад адвокатів регіонів за поданням голови ради адвокатів регіону;

участь в роботі інших комітетів НААУ;

успішне проходження онлайн тестування з подальшим нарахуванням залікових годин;

успішне проходження онлайн тестування на тему «Нормативне регулювання статусу та питання діяльності органів адвокатського самоврядування»;

проходження курсів Ради Європи на навчальній платформі HELP, за умови підтвердження навчання відповідним сертифікатом.

«Важливо, що Рада адвокатів України змінила підхід до акредитації заходів, які проводять оператори. Визначаючи кількість залікових годин у рамках акредитованого заходу, Експертна рада НААУ, крім тривалості, тепер також враховуватиме критерій їх складності, – пояснила О.Каденко. – Як і раніше, ради адвокатів регіонів проводитимуть безкоштовні семінари та вебінари. Втім, адвокати зможуть самостійно обирати і платні форми підвищення професійного рівня».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада у 2025 році може дозволити тимчасово відряджати суддів місцевих судів до апеляційних судів.

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