Судді Верховного суду США, найімовірніше, підтримають заборону TikTok — ЗМІ

Очікується, що обмеження щодо TikTok можуть набрати чинності вже з 19 січня.

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Більшість суддів Верховного суду США, найімовірніше, підтримають закону, який передбачає заборону TikTok у Сполучених Штатах. Обмеження можуть набрати чинності вже з 19 січня. Про це повідомили видання CNN, Axios та AP.

Зазначається, що 10 січня судді поставили гострі запитання адвокатам додатка і групі творців його контенту, а також заслухали аргументи з приводу закону про заборону соцмережі. При цьому судді розглядали закон про заборону, схвалений торік Конгресом, не як закон, який насамперед зачіпає першу поправку документа, а скоріше як спробу регулювати потенційний іноземний контроль над додатком.

За даними ЗМІ, за підсумком зустрічі більшість суддів, судячи з усього, підтримають заборону, оскільки є побоювання через зв'язки TikTok з Китаєм. Закон, який обмежить роботу соцмережі в США, має набути чинності з 19 січня, якщо її китайська материнська компанія ByteDance відмовиться продавати застосунок або ж, якщо Верховний суд не вирішить втрутитися і тимчасово заблокувати сам закон.

У Конгресі США заявили, що цей закон необхідний, оскільки компанію ByteDance контролює уряд Китаю, і здатність збирати величезні обсяги особистої інформації американських користувачів становить загрозу національній безпеці.

Раніше Дональд Трамп закликав Верховний суд США відтермінувати заборону TikTok.

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