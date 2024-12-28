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Дональд Трамп закликав Верховний суд США відтермінувати заборону TikTok

14:06, 28 грудня 2024
Дональд Трамп просить Верховний суд США відкласти заборону TikTok для вирішення питання на політичному рівні.
Дональд Трамп закликав Верховний суд США відтермінувати заборону TikTok
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Обраний американський президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням відкласти очікувану заборону популярної соцмережі TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації. Про це повідомляє The Hill.

Видання вказує, що Верховний суд США погодився розглянути скаргу TikTok на потенційну заборону за прискореним графіком.

Однак за словами Трампа, відтермінування набрання чинності закону до його повернення в Білий дім може позбавити суд від необхідності втручатися в ситуацію.

«Трамп не займає жодної позиції по суті цього спору. Замість цього він шанобливо просить Суд розглянути питання про відтермінування передбаченого Законом кінцевого терміну продажу активів до 19 січня 2025 року, поки він розглядає цю справу по суті», – йдеться в заяві.

«На тлі цих інтересів - включаючи, що найважливіше, його всеосяжну відповідальність за національну безпеку і зовнішню політику Сполучених Штатів - президент Трамп виступає проти заборони TikTok у США на даному етапі і прагне вирішити ці питання політичними засобами, як тільки вступить на посаду», - заявив один з адвокатів Трампа Джон Зауер.

Як зазначає видання, Зауер є номінантом Трампа на посаду генерального соліситора. Ця посада дозволить йому очолити урядовий опір забороні платформи, запровадженої адміністрацією президента Джо Байдена.

Очікується, що Верховний суд США 10 січня заслухає усні аргументи у справі оскарження заборони TikTok, що дасть суддям можливість оцінити ситуацію до того, як заборона потенційно почне діяти.

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США Дональд Трамп TikTok

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