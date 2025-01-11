Судьи Верховного суда США, вероятнее всего, поддержат запрет TikTok — СМИ

Ожидается, что ограничения по TikTok могут вступить в силу уже с 19 января.

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Большинство судей Верховного суда США, скорее всего, поддержат закон, предусматривающий запрет TikTok в Соединенных Штатах. Ограничения могут вступить в силу уже с 19 января. Об этом сообщили издания CNN, Axios и AP.

Отмечается, что 10 января судьи задали острые вопросы адвокатам приложения и группе создателей его контента, а также заслушали аргументы по поводу закона о запрете соцсети. При этом судьи рассматривали закон о запрете, одобренный в прошлом году Конгрессом, не как закон, прежде всего затрагивающий первую поправку документа, а скорее как попытку регулировать потенциальный иностранный контроль над приложением.

По данным СМИ, по итогу встречи большинство судей, судя по всему, поддержат запрет, поскольку есть опасения из-за связей TikTok с Китаем. Закон, который ограничит работу соцсети в США, должен вступить в силу с 19 января, если ее китайская материнская компания ByteDance откажется продавать приложение или если Верховный суд не решит вмешаться и временно заблокировать сам закон.

В Конгрессе США заявили, что этот закон необходим, поскольку компанию ByteDance контролирует правительство Китая, и способность собирать огромные объемы личной информации американских пользователей представляет угрозу национальной безопасности.

Ранее Дональд Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет TikTok.

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