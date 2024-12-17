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Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

17:43, 17 грудня 2024
Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.
Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій
Фото: radako
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З 1 січня 2025 року українські адвокати підвищуватимуть свій професійний рівень за оновленими правилами. Рада адвокатів України під час засідання 13-14 грудня затвердила відповідний Порядок, який передбачає 14 форм підвищення рівня та кількість залікових годин, які адвокат має отримати протягом року.

Отже, згідно з новим Порядком підвищення професійного рівня адвокатів України, усі адвокати, починаючи з 2025 року будуть зобов’язані підвищувати свій професійний рівень на рівні 15 залікових годин на рік незалежно від стажу їхньої діяльності. Нагадаємо, раніше для адвокатів, які мають 3 роки стажу професійної діяльності, достатньо було набрати 10 балів.

Як пояснили у НААУ, Рада адвокатів України також змінила підхід до акредитації заходів, які проводять оператори. Визначаючи кількість залікових годин у рамках акредитованого заходу, Експертна рада НААУ, крім тривалості, тепер також враховуватиме критерій їх складності.  Як і раніше, ради адвокатів регіонів проводитимуть безкоштовні семінари та вебінари. Втім, адвокати зможуть самостійно обирати і платні форми підвищення професійного рівня».

Повний текст Порядку підвищення професійного рівня адвокатів України буде оприлюднений на сайті НААУ.

Установлені такі види підвищення професійного рівня адвокатів:

  • навчання або викладання за професійними програмами підвищення професійного рівня адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації, якщо вони є акредитованими операторами підвищення професійного рівня адвокатів;
  • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо, які організовані та проводяться операторами підвищення професійного рівня адвокатів в Україні та за кордоном;
  • участь у будь-яких акредитованих заходах з підвищення професійного рівня адвокатів (у тому числі в форматі онлайн), які організовані операторами підвищення професійного рівня адвокатів, після проходження тестування (за наявності) на онлайн-платформі адміністратора з підвищення професійного рівня адвокатів ВША НААУ. Кількість залікових годин у межах акредитації;
  • виступ у якості сертифікованого лектора з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо;
  • наукові або науково-практичні статті, які пройшли рецензування Вченою радою ВША;
  • видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві);
  • здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності;
  • здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном) при здійсненні адвокатської діяльності;
  • робота в органах адвокатського самоврядування;
  • участь адвоката в роботі комітетів із захисту прав адвокатів рад адвокатів регіонів за поданням голови ради адвокатів регіону;
  • участь в роботі інших комітетів НААУ;
  • успішне проходження онлайн тестування з подальшим нарахуванням залікових годин;
  • успішне проходження онлайн тестування на тему «Нормативне регулювання статусу та питання діяльності органів адвокатського самоврядування»;
  • проходження курсів Ради Європи на навчальній платформі HELP, за умови підтвердження навчання відповідним сертифікатом.

Автор: Наталя Мамченко

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Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.

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