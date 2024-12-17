Количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций

Изменения в Порядок повышения профессионального уровня адвокатов предполагают, что количество баллов за участие в мероприятии, в частности, прослушивании лекции, кроме продолжительности теперь будет учитывать критерий сложности.

Фото: radako

С 1 января 2025 г. украинские адвокаты будут повышать свой профессиональный уровень по обновленным правилам. Совет адвокатов Украины во время заседания 13-14 декабря утвердил соответствующий Порядок, предусматривающий 14 форм повышения уровня и количество зачетных часов, которые адвокат должен получить в течение года.

Итак, согласно новому Порядку повышения профессионального уровня адвокатов Украины, все адвокаты, начиная с 2025 года, будут обязаны повышать свой профессиональный уровень на уровне 15 зачетных часов в год независимо от стажа их деятельности. Напомним, ранее для адвокатов, имеющих 3 года стажа профессиональной деятельности, достаточно было набрать 10 баллов.

Как пояснили в НААУ, Совет адвокатов Украины также изменил подход к аккредитации мероприятий, проводимых операторами. Определяя количество зачетных часов в рамках аккредитованного мероприятия, Экспертный совет НААУ помимо продолжительности теперь также будет учитывать критерий их сложности. По-прежнему советы адвокатов регионов будут проводить бесплатные семинары и вебинары. Впрочем, адвокаты смогут самостоятельно выбирать и платные формы повышения профессионального уровня».

Порядок повышения профессионального уровня адвокатов Украины будет обнародован на сайте НААУ.

Установлены следующие виды повышения профессионального уровня адвокатов:

обучение или преподавание по профессиональным программам повышения профессионального уровня адвокатов в высших учебных заведениях ІІІ и IV уровня аккредитации, если они являются аккредитованными операторами повышения профессионального уровня адвокатов;

участие в международных, всеукраинских и региональных научных, научно-практических и научно-методологических конференциях, семинарах, круглых столах, тренингах, программах и т.п., организованных и проводимых операторами повышения профессионального уровня адвокатов в Украине и за рубежом;

участие в любых аккредитованных мероприятиях по повышению профессионального уровня адвокатов (в том числе в формате онлайн), организованных операторами повышения профессионального уровня адвокатов, после прохождения тестирования (при наличии) на онлайн-платформе администратора по повышению профессионального уровня адвокатов ВША НААУ. Количество зачетных часов в пределах аккредитации;

выступление в качестве сертифицированного лектора с докладом, презентацией или научным сообщением на международных, всеукраинских и региональных научно-практических и научно-методологических конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах;

научные или научно-практические статьи, прошедшие рецензирование Ученым советом США;

издание монографий, учебников, пособий (в том числе в соавторстве);

получение ученой степени доктора философии в области права при осуществлении адвокатской деятельности;

получение ученой степени доктора наук в области права (или доктора права в случае получения степени за границей) при осуществлении адвокатской деятельности;

работа в органах адвокатского самоуправления;

участие адвоката в работе комитетов по защите прав адвокатов советов адвокатов регионов по представлению председателя совета адвокатов региона;

участие в работе других комитетов НААУ;

успешное прохождение онлайн тестирования с последующим начислением зачетных часов;

успешное прохождение онлайн тестирования по теме «Нормативное регулирование статуса и вопросы деятельности органов адвокатского самоуправления»;

прохождение курсов Совета Европы на учебной платформе HELP при условии подтверждения обучения соответствующим сертификатом.

Автор: Наталя Мамченко

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