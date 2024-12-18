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Предоставлять ли отпуск за ненормированный рабочий день, если работник работает дистанционно

07:00, 18 декабря 2024
Гоструда объясняет, если в письменном трудовом договоре о дистанционной работе указано, что за ненормированный рабочий день предоставляется отпуск, то его необходимо предоставлять.
Предоставлять ли отпуск за ненормированный рабочий день, если работник работает дистанционно
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, предоставляется ли отпуск за ненормированный рабочий день, если работник работает дистанционно.

Отмечается, что согласно ч. 5 ст. 60-2 КЗоТ при дистанционной работе работник распределяет рабочее время по своему усмотрению, на него не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не определено трудовым договором. При этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать нормы, предусмотренные ст. 50 и 51 КЗоТ.

Поэтому можно сделать вывод, что работник, работающий дистанционно, должен работать в пределах нормы рабочего времени.

В то же время, в п. 18 Типовой формы трудового договора о дистанционной работе отмечается, что работнику, с которым заключен договор о дистанционной работе, предоставляются другие виды отпусков, предусмотренные законодательством, коллективным договором, соглашением и этим договором.

Таким образом, если в письменном трудовом договоре о дистанционной работе отмечено, что за ненормированный рабочий день предоставляется отпуск, то его необходимо предоставлять.

Ранее мы писали, как оплачивают дистанционную работу.

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Гоструда отпуск

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