Как оплачивать дистанционную работу — разъяснение Гоструда

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как осуществляется оплата труда при дистанционной работе.
Независимо от формы организации труда заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое владелец или уполномоченный им орган выплачивает работнику за проделанную им работу.
Размеры оплаты труда определяются в письменном трудовом договоре, соблюдение письменной формы которого обязательно при дистанционной работе в соответствии с требованиями статьи 24 КЗоТ Украины.
На момент угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством, и/или в случае возникновения угрозы вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера дистанционная работа может вводиться приказом (распоряжением) владельца или уполномоченного им органа заключения трудового договора о дистанционной работе в письменной форме.
С таким приказом (распоряжением) работник знакомится в течение двух дней со дня его принятия, но до введения дистанционной работы.
В таком случае оплата труда производится на условиях, установленных работнику до введения дистанционной работы.
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