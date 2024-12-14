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Омбудсман Дмитрий Лубинец ответил, как получить статус участника боевых действий

18:59, 14 декабря 2024
Если отказывают в получении статуса участника боевых действий, можно обратиться в Офис Омбудсмана.
Омбудсман Дмитрий Лубинец ответил, как получить статус участника боевых действий
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Согласно законодательству, статус участника боевых действий предоставляется тем, кто участвовал в боевых задачах в районах военных действий или на временно оккупированных территориях, независимо от того, сколько времени это длилось.

Как отмечает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, статус УБД можно получить автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны. Для этого нужна информация, подтверждающая, что человек выполнял боевые задания в этих районах во время военного положения, в частности, в рамках мер для защите Украины, ее населения и интересов государства от агрессии России.

«Для внесения данных в реестр важно, чтобы человек начал выполнять боевой приказ или служебное задание», - указывает Омбудсман.

Также военнослужащий может самостоятельно подать заявление на получение статуса УБД в бумажной или электронной форме в Комиссию. В заявлении нужно указать необходимую информацию для получения статуса УБД и добавить копии документов (если они есть), заверенные подписью.

Отметим, что в Украине внедряется автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. После предоставления статуса УБД, Защитник/Защитница будет иметь возможность сгенерировать е-удостоверение в приложении Дія.

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Дмитрий Лубинец УБД

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