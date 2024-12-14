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Омбудсман Дмитро Лубінець відповів, як отримати статус учасника бойових дій

18:59, 14 грудня 2024
Якщо відмовляють в отриманні статусу учасника бойових дій, можна звернутися до Офісу Омбудсмана.
Омбудсман Дмитро Лубінець відповів, як отримати статус учасника бойових дій
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Відповідно до законодавства, статус учасника бойових дій надається тим, хто брав участь у бойових завданнях в районах воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях, незалежно від того, скільки часу це тривало.

Як наголошує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, статус УБД можна отримати автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Для цього потрібна інформація, яка підтверджує, що людина виконувала бойові завдання в цих районах під час воєнного стану, зокрема, в межах заходів для захисту України, її населення та інтересів держави від агресії Росії.

«Для внесення цих даних до реєстру важливо, щоб людина почала виконувати бойовий наказ або службове завдання», - вказує Омбудсман.

Також військовослужбовець може самостійно подати заяву на отримання статусу УБД в паперовій або електронній формі до Комісії. У заяві потрібно вказати необхідну інформацію, для отримання статусу УБД, та додати копії документів (якщо вони є), завірені підписом.

Зазначимо, що в Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Після надання статусу УБД, Захисник/Захисниця буде мати можливість згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія.

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Дмитро Лубінець УБД

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