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В Україні повністю автоматизували надання статусу учасника бойових дій — Мінветеранів

17:01, 13 грудня 2024
Після надання статусу УБД відкривається можливість згенерувати е-Посвідчення у Дії.
В Україні повністю автоматизували надання статусу учасника бойових дій — Мінветеранів
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В Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

«Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше — бере на себе держава. Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає навіть необхідність подання заяви. Жодних бюрократичних перешкод, ніяких паперових документів або додаткових звернень у різні установи», — зазначила Калмикова.

Раніше процес вимагав особистої участі ветеранів, подачі паперових документів та проходження численних погоджень. Завдяки новим цифровим підходам ця процедура стане значно простішою та ефективною, забезпечивши швидке та зручне отримання статусу учасника бойових дій. Відомості про участь у бойових діях будуть вноситись уповноваженими особами військових частин.

Після надання статусу УБД, Захисник/Захисниця буде мати можливість згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія та користуватися всіма перевагами статусу.

Міністр вказала, що генерація електронного посвідчення у застосунку Дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року.

Раніше у ПФУ пояснили, чи треба повідомляти про отримання нового посвідчення УБД і паспорту.

Також у ТЦК нагадали, як УБД оформити пільгу на комунальні послуги.

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