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На Хмельниччині судили чоловіка, який відмовився служити в ЗСУ через релігійні переконання

16:51, 13 грудня 2024
35-річний чоловік відмовився отримувати повістку і не з'явився до ТЦК для відправлення на військову службу.
На Хмельниччині судили чоловіка, який відмовився служити в ЗСУ через релігійні переконання
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На Хмельниччині судили 35-річного чоловіка за відмову служити в армії через релігійні погляди. Про це повідомили в прокуратурі області. 

Чоловік отримав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. 

Доведено, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Однак він категорично відмовився отримувати повістку і не з'явився до ТЦК для відправлення на військову службу.

Свою вину не визнав. Відмову йти до війська аргументував релігійними поглядами, так як впевнений в тому, що «Бог не хоче, щоб люди брали в руки зброю».

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд розглянув справу про ухилення від призову з релігійних переконань.

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