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В Хмельницкой области судили мужчину, который отказался служить в ВСУ по религиозным убеждениям

16:51, 13 декабря 2024
35-летний мужчина отказался получать повестку и не явился в ТЦК для отправки на военную службу.
В Хмельницкой области судили мужчину, который отказался служить в ВСУ по религиозным убеждениям
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В Хмельницкой области судили 35-летнего мужчину за отказ служить в армии из-за религиозных взглядов. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Мужчина получил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Доказано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Однако он категорически отказался получать повестку и не явился в ТЦК для отправки на военную службу.

Свою вину не признал. Отказ идти в армию аргументировал религиозными взглядами, так как уверен в том, что Бог не хочет, чтобы люди брали в руки оружие.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд рассмотрел дело об уклонении от призыва по религиозным убеждениям.

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