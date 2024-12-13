В Украине полностью автоматизировали предоставление статуса участника боевых действий — Минветеранов

После предоставления статуса УБД открывается возможность сгенерировать е-удостоверение в Дії.

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В Украине внедряется автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

«Военнослужащие выполняют боевые задачи, все остальное берет на себя государство. Мы внедряем автоматическое предоставление статуса, исключающее даже необходимость подачи заявления. Никаких бюрократических препятствий, никаких бумажных документов или дополнительных обращений в разные учреждения», — отметила Калмыкова.

Ранее процесс требовал непосредственного участия ветеранов, подачи бумажных документов и прохождения многочисленных согласований. Благодаря новым цифровым подходам, эта процедура станет значительно проще и эффективнее, обеспечив быстрое и удобное получение статуса участника боевых действий. Сведения об участии боевых действиях будут вноситься уполномоченными лицами воинских частей.

После предоставления статуса УБД, Защитник/Защитница будет иметь возможность сгенерировать е-удостоверение в приложении Дія и пользоваться всеми преимуществами статуса.

Министр указала, что генерация электронного удостоверения в приложении Дія без бумажного удостоверения будет реализована в течение января 2025 года.

Ранее в ПФУ объяснили, нужно ли сообщать о получении нового удостоверения УБД и паспорта.

Также в ТЦК напомнили, как УБД оформит льготу на коммунальные услуги.